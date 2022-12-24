Ворог вважає, що контрнаступ українських захисників розпочнеться 25 грудня.

На частині тимчасово окупованої території Запорізької області російські окупанти погрожують місцевим жителям розстрілом за порушення комендантської години. А між собою ворожі військовослужбовці обговорюють близький контрнаступ ЗСУ.

Такою інформацією поділилося видання "РІА Мелітополь" з посиланням на місцевих жителів. Гауляйтер тимчасово захопленої частини Запоріжжя Євген Балицький заявив, мовляв, на новорічні свята комендантська година залишиться без змін. Але на практиці все інакше.

У Пологах, Кінських Роздорах, Більмаку та інших населених пунктах району рашисти заявили місцевим жителям: "Мирному населенню 25 числа заборонено виходити зі своїх будинків. Ті, хто вийде, будуть покарані аж до розстрілу".

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Між собою окупанти називають 25 грудня днем контрнаступу ЗСУ по лінії зіткнення від Василівки Запорізької області до Вугледара Донецької області. Однак це може бути черговим методом залякування місцевого населення. Останнім часом в районі Пологів українські захисники успішно знищують бази ворога за наведеннями розвідників. І рашисти в паніці вже бачать в кожному мирному жителю партизана.

Ситуація на тимчасово окупованій частині Запоріжжя

ВСУ 22 грудня вдарили по противнику в області. Українські захисники поранили 70 супротивників і знищили кілька одиниць техніки.

У Мелітополі збільшується кількість російських військ. Як повідомив мер Іван Федоров, на початку тижня приїхали нові угруповання "кадирівців". Вони повинні контролювати блокпости і наглядати за нещодавно мобілізованими.

Окупаційні адміністрації вводять в окремих населених пунктах тимчасово захопленої Запорізької області цілодобову комендантську годину.

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