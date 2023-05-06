Така зміна фокусу російської армії поставила найманців ПВК "Вагнер" у потенційно складне становище.

Міноборони Росії змінило пріоритет на полі бою, перемістивши оперативний фокус із захоплення Бахмута на підготовку до українського контрнаступу.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 5 травня. Зазначається, що така зміна фокусу російської армії поставила найманців ПВК "Вагнер" і її засновника Євгена Пригожина у потенційно складне становище.

Аналітики зазначають, що на оприлюднених відео, де Пригожин пригрозив нібито вивести "вагнерівців" із Бахмута, якщо вони не отримають необхідних припасів, видно "відчай і глибокий гнів" ватажка. При цьому, попри зміщення акценту з боку міноборони РФ, яке може серйозно поставити під загрозу здатність "Вагнера" ефективно діяти, найманці не припиняли спроб повністю захопити Бахмут, незважаючи на обмежений доступ до боєприпасів.

Відео дня

"Триваюча наполегливість "Вагнера" у Бахмуті йде в розріз із загальним уповільнення темпів російських наступальних операцій на інших напрямках в Україні, оскільки регулярна російська армія, здається, значною мірою переміщує фокус, щоб підготуватися до довгоочікуваного українського контрнаступу", - йдеться в повідомленні.

Експерти зазначають, що втрати, понесені "Вагнером" у Бахмуті, поряд із імовірною депріоритезацією зусиль з боку міноборони Росії, можуть поставити Пригожина та "вагнерівців" у особливо погане становище.

"Наразі невідомо, чи дійсно Пригожин має намір вийти з Бахмута 10 травня, чи він зробив цю заяву в останній відчайдушній спробі заручитися підтримкою міноборони. Якщо "Вагнер" таки відійде, то їм, імовірно, знадобиться обладнання російського МО для захисту та полегшення відступу", - йдеться в звіті.

Крім того, вважають аналітики ISW, російським військовим бракує резервів, необхідних для укомплектування позицій, які найманці "Вагнера" можуть залишити в Бахмуті.

"Масштабні втрати, понесені ПВК "Вагнер" у Бахмуті заради тактичних здобутків, а також загальний перехід російських військових до більш обережної позиції, готуючись до оборонних операцій, схоже, пропонують українським силам можливості для плідних контратак у різних районах спереду", - вважають у ISW.

Заяви Пригожина щодо Бахмуту

Як повідомляв УНІАН, 4 травня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин поскаржився на брак боєприпасів і колосальні втрати серед його бойовиків. Він також обматюкав міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу Василя Герасимова.

5 травня він заявив, що через снарядний голод "вагнерівці" 10 травня вийдуть із Бахмута. Їхні позиції будуть передані підрозділам міноборони РФ, каже Пригожин. Пізніше в цей же день він знову публічно звинуватив Шойгу та Герасимова у втратах в його ПВК. Йдеться про "десятки тисяч убитих і поранених".

Тим часом, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий вважає, що рішення Пригожина вивести бойовиків "Групи Вагнера" з Бахмута викликано бажанням уникнути відповідальності за невдачу із захопленням міста до певної дати, а не зі "снарядним голодом". Водночас, на думку представника ГУР Міноборони Андрія Черняка, Пригожин зовсім не збирається виводити своїх найманців з Бахмута. Ніяких об'єктивних свідчень підготовки до виведення розвідка не бачить.

Вас також можуть зацікавити новини: