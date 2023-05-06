Міноборони Росії змінило пріоритет на полі бою, перемістивши оперативний фокус із захоплення Бахмута на підготовку до українського контрнаступу.
Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 5 травня. Зазначається, що така зміна фокусу російської армії поставила найманців ПВК "Вагнер" і її засновника Євгена Пригожина у потенційно складне становище.
Аналітики зазначають, що на оприлюднених відео, де Пригожин пригрозив нібито вивести "вагнерівців" із Бахмута, якщо вони не отримають необхідних припасів, видно "відчай і глибокий гнів" ватажка. При цьому, попри зміщення акценту з боку міноборони РФ, яке може серйозно поставити під загрозу здатність "Вагнера" ефективно діяти, найманці не припиняли спроб повністю захопити Бахмут, незважаючи на обмежений доступ до боєприпасів.
"Триваюча наполегливість "Вагнера" у Бахмуті йде в розріз із загальним уповільнення темпів російських наступальних операцій на інших напрямках в Україні, оскільки регулярна російська армія, здається, значною мірою переміщує фокус, щоб підготуватися до довгоочікуваного українського контрнаступу", - йдеться в повідомленні.
Експерти зазначають, що втрати, понесені "Вагнером" у Бахмуті, поряд із імовірною депріоритезацією зусиль з боку міноборони Росії, можуть поставити Пригожина та "вагнерівців" у особливо погане становище.
"Наразі невідомо, чи дійсно Пригожин має намір вийти з Бахмута 10 травня, чи він зробив цю заяву в останній відчайдушній спробі заручитися підтримкою міноборони. Якщо "Вагнер" таки відійде, то їм, імовірно, знадобиться обладнання російського МО для захисту та полегшення відступу", - йдеться в звіті.
Крім того, вважають аналітики ISW, російським військовим бракує резервів, необхідних для укомплектування позицій, які найманці "Вагнера" можуть залишити в Бахмуті.
"Масштабні втрати, понесені ПВК "Вагнер" у Бахмуті заради тактичних здобутків, а також загальний перехід російських військових до більш обережної позиції, готуючись до оборонних операцій, схоже, пропонують українським силам можливості для плідних контратак у різних районах спереду", - вважають у ISW.
Заяви Пригожина щодо Бахмуту
Як повідомляв УНІАН, 4 травня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин поскаржився на брак боєприпасів і колосальні втрати серед його бойовиків. Він також обматюкав міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу Василя Герасимова.
5 травня він заявив, що через снарядний голод "вагнерівці" 10 травня вийдуть із Бахмута. Їхні позиції будуть передані підрозділам міноборони РФ, каже Пригожин. Пізніше в цей же день він знову публічно звинуватив Шойгу та Герасимова у втратах в його ПВК. Йдеться про "десятки тисяч убитих і поранених".
Тим часом, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий вважає, що рішення Пригожина вивести бойовиків "Групи Вагнера" з Бахмута викликано бажанням уникнути відповідальності за невдачу із захопленням міста до певної дати, а не зі "снарядним голодом". Водночас, на думку представника ГУР Міноборони Андрія Черняка, Пригожин зовсім не збирається виводити своїх найманців з Бахмута. Ніяких об'єктивних свідчень підготовки до виведення розвідка не бачить.