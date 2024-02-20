Сили ППО збили всі ворожі цілі.

У ніч на 20 лютого російські окупаційні війська атакували територію України двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400, керованою авіаційною ракетою Х-31 та 23-ма ударними дронами типу "Shahed".

Як повідомляє Генштаб, ракети запускали з Бєлгородської області РФ та окупованої частини Запоріжжя. Водночас БПЛА летіли з російського Приморсько-Ахтарська.

Зазначається, що до відбиття атаки залучили зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби РЕБ Сил оборони України.

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В результаті успішної бойової роботи українські захисники збили всі 23 дрони в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Війна в Україні - атаки дронів

У Повітряних силах повідомляли, що Росія проводить модернізацію ударних безпілотників і продовжує нарощувати їх виробництво, але Захід може вплинути на це шляхом контролю санкційних обмежень.

Крім того, російські війська намагаються удосконалити "Шахеди", аби ті були менш вразливими для українських систем ППО.

Російські військові почали використовувати на фронті "розумні" дрони з машинним зором. Один із таких БПЛА зафіксували на Херсонському напрямку.

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