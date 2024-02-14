Захід може вплинути на це шляхом контролю санкційних обмежень, зауважив речник Повітряних сил.

Росія проводить модернізацію ударних безпілотників і продовжує нарощувати їх виробництво, але Захід може вплинути на це шляхом контролю санкційних обмежень. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Ми бачили фото, які з’являються дедалі частіше, там якісь (безпілотники) з реактивними двигунами, є моделі взагалі незрозумілого походження, зліплені десь у гаражі. Ми бачимо, що деяку модернізацію проводять з "Шахедами", серйозну модернізацію теж проводять з "Ланцетами", що збільшує їхню дальність. Росія хвалиться про штучний інтелект…, але інформацію треба цю сприймати двояко. Так, вони продовжують виготовляти (дрони) і будуть нарощувати", – сказав Ігнат на брифінгу.

Водночас він зауважив, що Захід, який підтримує Україну, також робить "величезні кроки" щодо розвитку технологій. Зокрема, набуває серйозних обертів робота над лазерним озброєнням.

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"Потрібно Заходу зменшувати можливості РФ щодо отримання технологій шляхом контролю санкційних обмежень. А нам потрібно дивитися, що Україна може зробити, які кроки щодо технологічних стрибків, щоб за допомогою західних технологій, які нам доступні, створювати протидію Росії. І це вже робиться", – сказав він, зазначивши, що українські безпілотники ударного типу "частенько щось підпалюють в Росії, там підгорає стабільно, і це дуже добре".

Роль безпілотників у війні

Вторгення Росії в Україну продемонструвало, що у сучасній війні безпілотники відіграють чималу роль – при чому йдеться як про малі дрони, так і про ударні БпЛА.

Так, в Україні було створено "Армію дронів". Проект демонструє доволі серйозні результати, щотижня знищуючи чимало ворожої техніки.

Крім того, 6 лютого Президент Володимир Зеленський своїм указом доручив створити у ЗСУ окремий рід сил для безпілотників. За словами Зеленського, це не питання майбутнього – це те, що повинно дати цілком конкретний результат уже найближчим часом. Він підкреслив, що дрони – безпілотні системи – довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі.

Він наголосив, що Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам.

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