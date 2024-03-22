Очевидці зняли влучання однієї з російських ракет у греблю станції.

У мережі з'явилося відео моменту "прильоту" російської ракети по Дніпровській гідроелектростанції вранці 22 березня.

Ролик моменту влучання однієї з ракет по інфраструктурі ГЕС з'явився в українських каналах, що висвітлюють війну. На кадрах видно, як ракета влучає в ДніпроГЕС, чутно свист та потужні вибухи.

Ймовірно, станцію атакувала крилата ракета типу Х-101/Х-555. Відео зняли з однієї зі споруд ГЕС. Перед атакою ракета випустила теплові пастки для систем ППО.

Удар по ДніпроГЕС - що відомо

Як повідомляв УНІАН, зранку стало відомо, що після нічної потужної комбінованої ататки росіян уражено не тільки житлові будинки, а й низку об’єктів критичної інфраструктури. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомив, що Росія вдарила по дамбі ДніпроГЕС. У Центрі протидії дезінформації відразу зреагували, зазначивши, що вже фіксують різні фейки щодо "знищення греблі", які запускає ворог, а також твердження, що "Україна повністю залишиться без світла". Вся ця інформація не відповідає дійсності, пише ЦПД.

У Міненерго заявили, що сьогоднішня атака окупантів є наймасштабнішою на українську енергетику за останній час.

В "Укргідроенерго" запевняють, що загрози прориву греблі ДніпроГЕС після ракетних ударів росіян по станції немає. По станції було два прямих влучання.

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