Раніше на південь від мосту були встановлені баржі.

17 липня під час атаки на побудований окупантами Керченський міст, що з'єднує Крим з територією РФ, було знищено частину, де пересувається автомобільний транспорт.

Через майже два місяці росіяни змогли відновити зруйнований фрагмент мосту, пише "Радіо Свобода".

Журналісти порівняли супутникові знімки сервісу Planet.com за 3 та 5 вересня і з'ясували, що окупанти встановили новий проліт – замість пошкодженого.

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А раніше на південь від мосту були встановлені баржі. "Крим.Реалії" зазначає, що вони, як передбачається, послужать основою для загородження для запобігання нових атак по мосту.

Удари по Кримському мосту - що потрібно знати

Кримський міст, що з'єднує територію країни-агресора і окупований півострів, виконує важливу роль у війні – його використовують для логістики.

Розвідка Великобританії раніше заявляла, що після серії ударів по мосту російські окупанти намагаються захистити його за допомогою різних методів.

На початку місяця РФ заявила про нібито знищення трьох морських дронів при спробі атаки на Кримський міст. Українська сторона зазначила, що це один із способів виправдовуватися за те, чому у РФ немає можливості використовувати цей об'єкт транспортної інфраструктури повною мірою.

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