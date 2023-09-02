Вона зауважує, що ця конструкція "зайва", і окупанти не мають змоги повноцінно використовувати її для своїх потреб.

Начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк стосовно нової "атаки" на Кримський міст зауважує, що напруження ситуації довкола нього - це тактика росіян.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо інформації російських окупантів про начебто знищення трьох морських дронів під час спроби атаки на Кримський міст.

"Те, що їм постійно щось мариться навоколо Кримського мосту, - це зрозуміло. Тому що діагноз точний, конструкція зайва. І вони просто намагаються вгадати час, коли це стане очевидно абсолютно всім", - зазначила Гуменюк.

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Вона додала, що те, що загарбники щоразу намагаються напружувати ситуацію довкола цієї конструції, - це їхня тактика. Адже їм якимось чином треба виправдовувати, чому немає можливості використосувати цей об’єкт транспортної інфраструктури.

"Тому що підтягування резервів, поповнення запасів – все це має відбуватися саме через цей міст. Але воно не працює і не працює в тому обсязі, на який розраховують війська. І тому, як правило, їм необхідно якось виправдовувати і нагороджену конструкцію з підтоплених поромів навколо, і постійні перекриття цього мосту, і навчання, які вони там проводять", - зауважила Гуменюк.

Так, додала вона, окупанти щоразу мають певну "легенду", щоб пояснити свою незрозумілу поведінку.

"Ще раз нагадаю: ми вивільняємо територію України поступово на всій її площі, де знаходиться ворог, де є окуповані території. Але в який спосіб, що і коли ми робимо, - ми звітуємо тільки тоді, коли операція має право на оголошення. Зараз це поки що їхні мари", - сказала речниця.

Також на запитання щодо спроб захисту окупантами цього мосту, чи почали вони застосовувати якісь нові способи, Гуменюк зазначила, що вони що загарбники нічого нового не вигадали.

"Вони дійсно намагаються затопленням плавзасобів, поромів вибудувати такі загородження. Але знов таки самі собі суперечать: якщо вони стверджують, що вони надійно його захистили, підтопивши декілька поромів, пов’язаних між собою, сплетених сітками, і раптом вночі щось все ж таки там прорвалося, - хай краще перебудовують свою оборону", - сказала речниця.

Як Росія намагається захистити Кримський міст

Раніше в британській розвідці зазначили, що Росія намагається захистити Кримський міст від можливих атак Збройних сил України за допомогою різних методів. Йдеться, зокрема про системи протиповітряної оборони та підводні бар'єри.

У розвідці зауважили, що важливість мосту як для логістики, так і для символіки російської окупації обумовлює застосування таких значних заходів захисту.

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