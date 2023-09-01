Важливість мосту як для логістики, так і для символіки російської окупації обумовлює прийняття значних заходів захисту.

Росія намагається захистити важливий для її військової логістики Кримський міст від можливих атак ЗСУ за допомогою різних методів, включаючи системи ППО і підводні бар'єри.

Як зазначають в британській розвідці, Керченська протока є вузьким місцем для військової логістичної підтримки російських військ на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей і Росія значною мірою залежить від Кримського мосту та поромів для перетину протоки.

"Росія використовує ряд засобів пасивного захисту, таких як генератори диму і підводні бар'єри, поряд з заходами активного захисту, такими як системи ППО, щоб підвищити стабільність водних переходів і мінімізувати збиток від майбутніх атак. Важливість моста як для логістики, так і для символіки російської окупації обумовлює прийняття таких значних заходів захисту", - йдеться в повідомленні розвідки.

Відео дня

Зазначається, що станом на 29 серпня підтверджується створення Росією підводного бар'єру із затоплених кораблів і захисних бонів для запобігання атак безпілотників на Кримський міст. У південній частині мосту це кілька суден, що знаходяться на відстані 160 метрів один від одного. Вони розташовані в тому ж місці, де 17 липня 2023 року сталася атака українських БПЛА "Морський малюк".

Крім того, у розвідці Британії нагадують, що у вересні 2022 року ВМФ Росії протягом декількох днів протягом декількох днів випробовував на баржах радіолокаційні пастки, ймовірно, для стримування ракет радіолокаційного пошуку.

"Інші контрзаходи щодо захисту моста включають використання встановлених на вантажівках димогенераторів TDA-3, навчання були проведені 24 травня 2023 року. Цей дим був активований для стримування наближаються повітряних загроз 12 серпня 2023 року", - йдеться в повідомленні розвідки.

Окупанти намагаються захистити кримський міст від атак ЗСУ

Раніше повідомлялося, що в районі Керченської протоки росіяни планують затопити щонайменше шість барж для захисту від атак морських дронів. Також окупанти планують встановить бонові загородження між затопленими поромами.

17 липня на Кримському мосту стався вибух, який призвів до обвалення прольоту моста.

У серпні глава Служби безпеки України Василь Малюк зазначив, що СБУ вдруге підірвала Кримський міст влітку цього року завдяки морським дронам-камікадзе, які є власною розробкою спецслужби, а сама операція готувалася спільно з ВМС України.

Вас також можуть зацікавити новини: