Цей обстріл активізував обговорення дозволу на удари далекобійною зброєю від США.

Минулої доби дві російські балістичні ракети влучили у військовий інститут і госпіталь у Полтаві, убивши 51 і поранивши 271 людину. Ця атака продемонструвала нестачу систем протиповітряної оборони, що робить Україну вразливою для російських ударів, а також недоліки української армії, яка не змогла краще захистити навчальний центр.

Як пише The Wall Street Journal, звістка про удар по інституту викликала гнів в Україні. У Сухопутних військах України заявили про проведення розслідування, "чи належним чином здійснювалося управління установою в умовах постійної ракетної загрози з боку противника".

На інших об'єктах будуть посилені заходи безпеки. У Міноборони пояснювали, що інтервал між тривогою та прильотом був настільки коротким, що застав людей у момент евакуації. Для атаки РФ використовувала балістичні ракети, які можуть перехоплювати лише декілька систем ППО в Україні.

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Українські офіційні особи наполягають на тому, щоб США дозволили ЗСУ завдавати ударів вглиб російської території далекобійною зброєю - по складах і аеропортах. Це може допомогти підірвати здатність Росії здійснювати потужні повітряні атаки. Однак Білий дім відмовляється від кроків, які Кремль може розцінити як серйозну ескалацію.

Ракетний удар по Полтаві

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня російські окупанти атакували Полтаву "Іскандерами". Ціллю став Інститут зв'язку.

У міськраді зазначили, що у Полтаві рятувальні служби не могли почати одразу розбирати завали та витягати людей, оскільки впродовж години ще кілька разів оголошувалася повітряна тривога у зв'язку з загрозою повторних ударів.

За останніми даними ДСНС, внаслідок атаки РФ по Полтаві загинули 50 осіб, 271 людина травмована.

"Щодо нашої політики стосовно ударів на далекі відстані, я не маю наразі жодних оголошень щодо будь-яких змін у нашій політиці", - заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер після обстріли Полтави.

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