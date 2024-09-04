На тлі ракетної атаки РФ на Полтаву, яка забрала життя 51 людини, у представника Пентагону спитали, чи змінять тепер Сполучені Штати Америки свою політику стосовно дозволу ЗСУ бити далекобійними ракетами вглиб Росії.
"Щодо нашої політики стосовно ударів на далекі відстані, я не маю наразі жодних оголошень щодо будь-яких змін у нашій політиці", - заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер
За його словами, Сполучені Штати продовжать разом із міжнародними союзниками й партнерами забезпечувати Україну протиповітряними спроможностями.
Атака РФ на Полтаву - що відомо
3 вересня російські окупанти вдарили по Полтаві. Ворог застосував ракети "Іскандер". Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін наголосив, що в момент російського терористичного удару по Інституту звʼязку в Полтаві жодних шикувань не було.
У міськраді зазначили, що у Полтаві рятувальні служби не могли почати одразу витягати людей з-під завалів після російського удару, оскільки впродовж години ще кілька разів оголошувалася повітряна тривога у зв'язку з загрозою повторних ударів.
За даними ДСНС, внаслідок атаки РФ по Полтаві загинули 50 осіб, 271 людина травмована.