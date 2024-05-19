На територію НПЗ впали 6 дронів, за словами представника компанії-власника заводу, крім вибухівки, вони були начинені сталевими кульками.

Джерело УНІАН повідомило, що цієї ночі дрони СБУ вдарили по Слов'янському НПЗ у Краснодарському районі РФ і влучили в ректифікаційну та атмосферну колони.

За словами глави Слов'янського району Романа Синяговського, на територію НПЗ упали 6 дронів. Водночас він стверджував, що постраждалих і руйнувань вдалося уникнути. У прес-службі адміністрації району заявили, що загорянь на території Слов'янського НПЗ також немає.

Водночас директор із комплексної безпеки групи компаній "Слов'янськ ЕКО" Едуард Труднєв повідомив ТАСС, що НПЗ у Слов'янську-на-Кубані призупинив роботу після падіння безпілотників. За його словами, "цього разу БПЛА були більшими, заряди несли набагато більші, також були начинені вражаючими елементами у вигляді сталевих кульок".

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Нічна атака дронів на РФ - що відомо

Сьогодні вночі в Росії знову було неспокійно. Спочатку повідомлялося про атаку на Крим, а згодом російські тг-канали повідомляли про атаки по НПЗ у Слов'янську-на-Кубані та по аеродрому Краснодарського краю.

Згодом джерело УНІАН підтвердило нічну атаку дронів на НПЗ та летовище в РФ. Зокрема, по аеродрому Кущевська СБУ відпрацювали спільно з Силами безпілотних систем ЗСУ. Джерело також додало, що після удару Слов'янський НПЗ зупинив свою роботу. Зараз там оцінюють збитки.

По Слов'янському НПЗ українські дрони б'ють не вперше - попередні атаки були 27 квітня, а також у середині березня.

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