Влада РФ повідомила, що 57 дронів було перехоплено або знищено над Краснодарським краєм.

Сьогодні вночі в Росії знову було неспокійно. Спочатку повідомлялося про атаку на Крим, а згодом російські тг-канали повідомляли про атаки по НПЗ у Слов'янську-на-Кубані та по аеродрому Краснодарського краю.

Міноборони РФ повідомляє про знищення вночі засобами ППО 9 ракет ATACMS і одного БПЛА над Кримом, 3 БПЛА над Бєлгородською областю. Також повідомляється, що 57 дронів було перехоплено або знищено над Краснодарським краєм.

Як заявляє влада РФ, один безпілотник упав на території НПЗ у Слов'янську-на-Кубані, але "загорянь не зафіксовано".

Водночас Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих жителів пише про вибухи на території НПЗ.

Крім того, про "сильний вибух" і пожежу на нафтобазі у Виборзі Ленінградської області повідомили жителі міста.

При цьому пізніше губернатор Ленобласті Олександр Дрозденко заявив, що "хлопок" на нафтобазі стався "у зв'язку з використанням піротехнічних засобів" і спростував інформацію про БПЛА.

Крім того, жителі станиці Кущівська повідомляли, що чули звуки БПЛА, а потім понад 40 вибухів у районі військового аеродрому. Мабуть, працювало ППО.

Російська влада цього не підтверджувала, проте заявила, що виникло "локальне загоряння".

"Бавовна" в РФ - що відомо

Сьогодні вночі в Криму повідомляли про вибухи і звуки пострілів, був перекритий Кримський міст.

Крім того, вибухи лунали в Перевальному, де базується 126 бригада берегової оборони Чорноморського флоту РФ. Також, імовірно, було уражено корабель противника.

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