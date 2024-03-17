Зазначається, що зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які й були основною ціллю.

Українські дрони в ніч на 17 березня атакували Слов’янський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Як повідомляє РБК з посиланням на джерела, це стало результатом операції СБУ спільно з Силами спецоперацій та Силами безпілотних систем ЗСУ.

"Вже можна говорити про успішний результат - зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які й були основною ціллю", - зазначило джерело.

Зазначається, що СБУ продовжує реалізовувати стратегію на підрив економічного потенціалу РФ і зменшення потоку нафтових доларів, які ворог направляє на війну.

Загалом дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів у Росії.

Атаки на російські НПЗ

У Росії майже кожного ранку палають нафтопереробні заводи. Так, зранку 16 березня українські дрони атакували одразу два НПЗ у Самарській області - Сизранський та Новокуйбишевський.

15 березня в Калузькій області Росії безпілотники атакували нафтопереробний завод, унаслідок влучання пошкоджено обладнання підприємства.

А 12 березня внаслідок ударів безпілотниками було пошкоджено установку, яка забезпечує понад 50% виробництва одного з найбільших російських НПЗ "Лукойла" в Нижегородській області.

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