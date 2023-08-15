Внаслідок атаки є постраждалі.

Близько 4:20 російські окупанти під час масованого ракетного обстрілу України поцілили по промисловому підприємству, пошкодили водний-спортивний обʼєкт у Дніпрі.

Як повідомило МВС, виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Внаслідок атаки є постраждалі. Також постраждала цивільна інфраструктура. Пошкоджено водний-спортивний обʼєкт: розбиті вікна, побитий фасад та внутрішня стіна приміщення.

На промисловому підприємстві були поранені 2 людини.

"59-річна жінка отримала легкі ушкодження й лікуватиметься вдома. 70-річного чоловіка госпіталізували. Він у стані середньої тяжкості. Пожежа загалом охопила понад 800 кв м. Її локалізували. Дякую рятувальникам за злагоджену роботу", - повідомив голова ОДА Сергій Лисак.

За його словами був пошкоджений важливий спортивний об'єкт для Дніпра.

"Тут приймали всеукраїнські змагання. Займалися діти. Сьогодні, окрім підприємства, російські ракети понівечили і його. Там вилетіли вікна, побитий фасад та внутрішня стіна. Щодо промислового об'єкту, то пожежу там вже загасили", - додав він.

Ракетна атака РФ 15 серпня - деталі

Вночі РФ завдала масованого ракетного удару по різних областях України. У Волинській області працювали сили протиповітряної оборони. Були вибухи у Луцьку. Згодом стало відомо, що в одне із промислових підприємств є "приліт". Спочатку повідомлялося, що є постраждалі, а пізніше стало відомо, що загинуло троє людей.

У Львівській області унаслідок російського ракетного удару, завданого у ніч на вівторок, 15 серпня, багато будинків отримали пошкодження.

У Повітряних силах зафіксували пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів, 16 з яких були збиті силами ППО.