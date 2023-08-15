У Ставчанах є постраждалі, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації.

У Львівській області унаслідок російського ракетного удару, завданого у ніч на вівторок, 15 серпня, багато будинків отримали пошкодження.

Станом на 07:00 відомо, що у Ставчанах пошкоджено 10 будинків, деякі люди отримали легкі травми, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його словами, також пошкоджено будинки у Суховолі.

"У Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. Було загоряння. Є руйнування. Людей евакуювали. Є постраждалі. Їм надають всю необхідну медичну допомогу. Інформації про загиблих наразі не надходило", - зазначив чиновник.

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Козицький додав, що в інших частинах обласного центру зафіксували невеликі загоряння, їх швидко загасили. Крім того, через падіння уламків у одному з гіпермаркетів міста обвалилася стеля. Також повідомлялося про пошкодження транспортних засобів.

Очільник Львівської ОВА показав, як виглядає пошкоджений багатоквартирний будинок у Львові, а також пошкоджені приватні будинки у Ставчанах.

Ракетний удар по Україні 15 серпня - що відомо

Росіяни запустили крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря. Повідомлялося, що ворожі ракети летіли у напрямку низки областей України. Згодом стало відомо, зокрема, про вибухи у Львові.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що є влучання у житловий будинок, на верхніх поверхах виникла пожежа, мешканців евакуювали.

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