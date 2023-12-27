Ракетні війська Сил оборони уразили 3 райони зосередження ворога, пункт управління та 3 інші важливі цілі.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також по 5 зенітно-ракетних комплексах.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні щодо ситуації з російським вторгненням, наші війська продовжують активними діями завдавати окупантам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Генштаб інформує, що протиповітряною обороною було знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 1 розвідувальний БпЛА ворога. Також у повідомленні офіційно підтверджено ураження ворожого корабля Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ".

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Крім того, минулої доби підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 2 артилерійські системи та ще 3 інші важливі цілі противника.

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Як повідомляв УНІАН, втрати особового складу противника з 24 лютого 2022 року по 27 грудня 2023-го складають вже близько 355 тис. 750 осіб, зокрема минулої доби Сили оборони України ліквідували 790 російських загарбників.

Минулої ночі в окупованій Феодосії пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі повідомляли про серйозну пожежу в порту, також вони чули звуки детонації.

Пізніше командувач Повітряних сил ЗСУ повідомив, що українські сили знищили великий десантний корабель "Новочеркаськ". За даними ПС, всі, хто був на його борту в момент атаки, загинули.

ЗМІ також інформували, що в результаті удару також частково затонуло навчальне судно класу Т-43 "УТС-150".

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