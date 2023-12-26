Також повідомляється, що з Феодосійської бухти пішли два російські кораблі.

З'явилися супутникові знімки порту Феодосії в окупованому Криму після удару ЗСУ. На них видно, що поруч з десантним кораблем "Новочеркаськ" затонуло ще одне судно.

Знімки, зроблені компанією Planet Labs, опублікував журналіст "Радіо Свобода" Марк Крутов. На фотографії, зробленій вранці 26 грудня, затонулий десантний корабель обведений в червоний прямокутник. Поруч з ним можна помітити ще одне судно - в жовтому прямокутнику.

Після аналізу супутникових знімків і фотографій з інших ракурсів повідомляється, що поруч з "Новочеркаськом" частково затонуло навчальне судно класу Т-43 "УТС-150", яке було помічено в порту Феодосії ще в 2007 році.

Також повідомляється, що з Феодосійської бухти пішли два російські кораблі. Це сталося через кілька годин після того, як українські військові вдарили по порту і по десантному кораблю "Новочеркаськ".

Через велику відстань ідентифікувати кораблі немає можливості. Втім, судячи з розмірів, мова йде про один військовий корабель і один військовий катер ЧФ Росії.

Удар по кораблю "Новочеркаськ" - деталі

У ніч на 26 грудня ЗСУ знищили великий десантний корабель російських окупантів "Новочеркаськ", який знаходився в районі Феодосії (тимчасово окупований Росією Крим).

Всі, хто був на борту десантного корабля Чорноморського флоту Росії "Новочеркаськ", загинули . Про це заявив представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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