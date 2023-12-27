Наші війська успішно знищують танки, артсистеми та інше озброєння ворога.

Минулої доби, 26 грудня, українські військові ліквідували ще близько 790 російських окупантів.

Як пише Генштаб, орієнтовні втрати Росії у війні проти України з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок становлять 355 750 осіб.

Також Збройні сили України знищили багато різної ворожої техніки:

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танків ‒ 5913 (+14);

бойових броньованих машин ‒ 10973 (+17);

артилерійських систем – 8376 (+10);

засоби ППО ‒ 616 (+2);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6471 (+13);

крилаті ракети ‒ 1620 (+2);

автомобільної техніки та автоцистерн – 11140 (+31);

спеціальна техніка ‒ 1240 (+1).

Водночас кількість знищених літаків (329) та гелікоптерів (324), РСЗВ (934), кораблів та катерів (23), а також підводних човнів (1) не змінилась.

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, вночі РФ запустила по Україні 46 дронів, з яких 32 - знищили наші сили ППО.

Українська авіація за поточну добу завдала успішних ударів по майже 20 позиціям російських загарбників.

За даними Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулось 59 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують успішно відбивати атаки російських загарбників на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

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