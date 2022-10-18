За його словами, кількість таких країн зростатиме у геометричній прогресії.

Якщо Росія застосує ядерну зброю, країни, які не входять до ядерного клубу, намагатимуться отримати на озброєння набагато простішу в утриманні та застосуванні радіологічну зброю, зокрема "брудну бомбу".

Про це в інтерв'ю ERR заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

На питання, чи має Україна якісь домовленості з партнерами про те, якою буде відповідь на потенційний ядерний удар РФ, Данілов сказав, що йтиметься вже не лише про союзників чи партнерів, а "про весь цивілізований світ".

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"Водночас кількість країн, які мають так звану "брудну бомбу", збільшиться в геометричній прогресії", – зазначив він.

На його переконання, загроза застосування ядерної зброї Росією повинна мати реакцію "не лише наших партнерів, а й усього цивілізованого світу, зокрема країн, які зберігають у цій війні нейтралітет".

"Вони мають зрозуміти, чим це може закінчитися, тому що якщо Путін почне погрожувати ядерною зброєю, то й ці країни можуть стати об'єктом таких погроз з боку інших країн, це лише питання часу", – спрогнозував він.

Довідка. "Брудну бомбу" можуть застосовувати тільки для забруднення території. Принцип дії відрізнється від ядерної бомби, заснованої на руйнівній енергії реакцій поділу або поєднання реакцій поділу та синтезу елементів. "Брудна бомба" складається з контейнера з радіоактивною речовиною та заряду вибухової речовини. Під час підриву контейнер руйнується, і радіоактивна речовина розпорошується ударною хвилею на великій площі.

Ядерний шантаж РФ: чи застосує Путін зброю масового ураження

Президент Російської Федерації Володимир Путін не раз погрожував Україні та світу застосуванням ядерної зброї.

Зокрема, у своєму екстреному виступі 21 вересня, присвяченому оголошенню часткової мобілізації в РФ, Путін зробив цинічну заяву: "Всім, хто намагається шантажувати нас таким чином, повинні знати, що роза вітрів може розвернутися і в їхній бік".

Не припиняють "сипати" погрозами і російські пропагандисти. Наприклад, в одному зі своїх таких спічів Володимир Соловйов пригрозив ядерною війною всьому світу.

Разом з тим українські військові експерти вважають, що подібні випади з боку РФ - не більше ніж ядерний шантаж, спрямований на те, щоб посадити Україну за стіл переговорів та змусити її погодитися на умови Кремля.

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