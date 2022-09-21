Олександр Мусієнко зазначив, що президент РФ намагається залякати захід і відвернути увагу від успіхів ЗСУ.

У Кремлі різко вирішили провести псевдореферендумы на тимчасово окупованих територіях України. Дане рішення пов'язане з сумною ситуацією, що склалася для армії російських загарбників.

Про це розповів експерт Олександр Мусієнко в ефірі телеканалу Freedom.

"Ситуація розвивається досить прикро для російських сил в Україні. Після ефективного контрнаступу українських сил оборони на харківському напрямку, і ми бачимо продовження руху. Крім населених пунктів на Харківському напрямку звільнені з-під окупації деякі населені пункти в Донецькій області. Бої тривають. Крім цього, ми бачимо контрнаступ українських сил на правому березі Херсонської області. Воно триває, нехай і не настільки стрімко, як під Харковом, але тим не менше російські війська опинилися в блокаді. ЗСУ взяли під вогневий контроль не тільки мости, а й поромні переправи. Це означає, що російські війська там приречені, це питання часу", - зазначив експерт.

При цьому він вказав, що президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про референдуми, щоб відвернути увагу від поразок на Харківському напрямку та успіхів ЗСУ.

Також Мусієнко вказав, що ядерний шантаж Путіна спрямований на те, щоб залякати Захід, знизити підтримку України і схилити до переговорів - спроба хоч якось уникнути повної поразки.

Як раніше повідомляв УНІАН, 21 вересня президент РФ Володимир Путін виступив зі зверненням до росіян. У ньому він не тільки оголосив про часткову мобілізацію в Росії, але і пригрозив всьому світу ядерною зброєю.

У свою оечредь представник Європейської комісії із зовнішньої політики Пітер Стано заявив, що російський президент грає в дуже "небезпечну ядерну авантюру". Він використовує ядерну зброю, як елемент свого терору. Така риторика неприйнятна для Європейського Союзу.

При цьому генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Йенс Столтенберг заявив, що загроза Путіна застосувати ядерну зброю була "небезпечною і безрозсудною риторикою".

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