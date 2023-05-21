Бійці Державної прикордонної служби ліквідували осередки російських окупантів у Бахмуті, які планували перейти в наступ.
Про це повідомила прес-служба ДПСУ.
"Побачити Бахмут і померти: прикордонники продовжують "акцію мінусування" окупантів. Мінометники та аеророзвідники ДПСУ ліквідували осередки загарбників у Бахмуті, які планували перейти в наступ. Відслідкувавши місце накопичення й дочекавшись зосередження певної кількості окупантів у руїнах, наші бійці відпрацювали мінометами", - мовиться у повідомленні.
Зазначається, що ворог втратив цілу штурмову групу: 7 двохсотих і 4 трьохсотих.
Бої за Бахмут - останні новини
Як повідомляв УНІАН, вчора, 20 травня, ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про нібито повне захоплення Бахмута.
В Міністерстві оборони України заперечили втрату Бахмута й заявили, що за місто точаться дуже важкі бої.
Командувач Сухопутними військами ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що українські військові наразі контролюють "незначну частину Бахмута". Він поніформував, що Сили оборони України продовжують просуватися по флангах в передмісті Бахмута і фактично наближаються до взяття його "у тактичне оточення".