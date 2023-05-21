Бійці 8 окремого полку спецпризначення показали, як йдуть на бойову задачу.

Українські військовослужбовці показали нове відео з Бахмута Донецької області.

Відео 8 окремого полку спеціального призначення оприлюднено на офіційній сторінці Сил Спеціальних Операцій Збройних Сил України у Telegram. Зазначається, що воно знято сьогодні. "Воїни ССО України вирушають на бойову задачу крізь розтрощене, але нескорене місто", - йдеться у повідомленні.

У ССО відзначають, що саме так виглядає український шлях до перемоги. "Тяжкий і ризикований. Єдиний вибір всіх, хто став на захист України, всіх для кого війна стала роботою і покликанням водночас", - додали вони.

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Бахмут сьогодні: останні новини

Як відомо, вчора ватажок російської приватної військової компанії "Вагнер" заявив, що вони повністю захопили українське місто. Сьогодні президент РФ Путін привітав їх та пообіцяв нагороди.

У Східному угрупованні військ ЗСУ спростували заяву "вагнерівців", заявивши, що українські захисники утримують позиції у південно-західній частині Бахмута.

У Міністерстві оборони сказали, що українська армія взяла місто у напівоточення, окупанти змушені оборонятися.

Ввечері речник Східного угруповання Сергій Череватий заявив, що на "вагнерівців" чекає остаточний розгром у Бахмуті.

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