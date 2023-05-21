Російським окупантам не вдалося захопити все місто, наголошують військові.

Попри заяви ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина про захоплення його найманцями Бахмута, у місті-фортеці Сили оборони України продовжують утримувати свої позиції у південно-західній частині міста.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє "Суспільне".

Також він прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського під час візиту до Японії про те, що Бахмут по суті "стертий з лиця землі":

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"Президент правильно сказав — місто по суті знесено з лиця землі. Ворог щоденно масовими ударами артилерії, авіації знищує, і наші підрозділи повідомляють, що ситуація вкрай важка. Наші військові тримають фортифікаційні споруди і декілька приміщень південно-західної частини міста. Йдуть важкі бої".

На сьогодні, за словами Череватого, російські окупанти не взяли до кінця місто, українські захисники намагаються тиснути на флангах, не давати загарбникам спокою і за можливості йти в контратаки.

Заяви щодо ситуації в Бахмуті 20-21 травня 2023 року

20 травня 2023 року ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці захопили Бахмут. Пізніше в мережі з'явилися фото, як окупанти розмахують російськими триколорами у місті-фортеці.

Того ж дня українська сторона спростувала захоплення Бахмута "вагнерівцями" й наголосила, що ситуація у місті дуже складна, там точаться важкі бої.

Вночі 20 травня російський диктатор Володимир Путін поспішив привітати окупантів із захопленням міста-фортеці та пообіцяв їм нагороди.

21 травня на полях саміту "Великої сімки" у президента України Володимира Зеленського запитали, чи правда, що російські сили захопили Бахмут. Він відповів: "Я думаю, що ні". "На сьогодні Бахмут тільки в наших серцях", — додав він. Щоправда, спочатку низка закордонних ЗМІ неправильно трактувала слова президента, так з'явилися заголовки: "Зеленський підтвердив втрату Бахмута".

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