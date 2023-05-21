Росіяни вже у паніці прораховують майбутні дії ЗСУ, але кількість версій ще більше їх плутає.

Українські практично розбили ПВК "Вагнер" у Бахмуті. Втім, зовсім невдовзі найманців Пригожина чекає остаточний розгром.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону. За його прогнозом, "Вагнер" буде до кінця знищено у Бахмуті.

"Хай вони (окупанти в Бахмуті, - ред.) відчувають постійну загрозу. Чи ми їх оточимо зараз, чи трошки згодом, але те угрупування буде розбите до кінця", - заявив Череватий.

За його словами, ЗСУ відтісняють ворога на підступах до Бахмута. Тим часом "Вагнеру" вже завдано непоправних втрат.

"Непоправні втрати вже завдані ПВК "Вагнера". Попри те, що у нас там немає чисельної переваги над ворогом та переваги у снарядах, ми завдяки навченості та військовій кмітливості намагаємось відтісняти ворога і він це розуміє, і цим покликані їхні заяви... А де будуть головні удари, хай думають і хай переживають. Ми бачимо дуже добре їх наміри, як вони підтягують сили, але на кожну їх дію і нас є варіанти рішень", - додав Череватий.

Бої за Бахмут - що відбувається у місті зараз

Вчора, 20 травня, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про повне захоплення міста Бахмут. Сьогодні про це відзвітувало міноборони ворога. Втім, у Міністерстві оборони України заперечили втрату міста. Заступниця голови міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що ситуація у місті критична і тривають важкі бої.

Під час брифінгу в Японії президент України Володимир Зеленський також заперечив захоплення Бахмута, зазначивши, що українські військові перебувають у місті.

Ввечері у Міноборони заявили, що, попри шалені спроби ворога взяти Бахмут під свій повний контроль, наші оборонці просунулись на деяких ділянках. Зокрема, за останню добу наші захисники мали просування у районі 200 метрів.

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