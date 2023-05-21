Супротивник не зміг оточити місто-фортецю, зазначила заступниця міністра оборони.

Українські воїни взяли місто Бахмут Донецької області в напівоточення, що дає їм можливість знищувати російських загарбників.

Супротивник змушений оборонятися у тій частині міста, яку він контролює, написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму каналі в Telegram. "Ворогу не вдалось оточити Бахмут, і вони втратили частину панівних висот довкола міста", - зазначила чиновниця.

За її словами, просування українських воїнів у передмісті по флангах, яке і зараз триває, дуже сильно ускладнює росіянам перебування у Бахмуті. Маляр додала, що у місті захисники України контролюють промислові та інфраструктурні об’єктами й приватний сектор у районі "Літак".

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"Наші війська взяли місто у напівоточення, що дає нам можливість знищувати ворога. Тому ворогу, у тій частині міста, яку він контролює, доводиться оборонятись", - підкреслила вона.

Ситуація на Бахмутському напрямку - зараз це варто знати

На початку травня з'явилася інформація, що українськи воїни пішли вперед на Бахмутському напрямку. 19 травня Ганна Маляр розповіла, у передмісті Бахмута наші захисники просунулися приблизно на 20 квадратних кілометрів.

20 травня ватажок російської приватної військової компанії "Вагнер", так званий "кухар" диктатора Володимира Путіна - Євген Пригожин - видав черговий фейк - нібито його найманці "повністю тримають під контролем" місто-фортецю. Цікаво, що навіть лідер росіян вже привітат загарбників з цим "досягненням".

Пізніше речник Східного угруповання військ армії України Сергій Череватий сказав, що наші воїни продовжують утримувати свої позиції у південно-західній частині Бахмута.

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