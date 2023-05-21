Глава РФ навіть пообіцяв нагороди всім, хто відзначився під час боїв за Бахмут.

Російська приватна військова компанія "Вагнер" вигадала "перемогу" в битві за місто Бахмут Донецької області, яке в РФ називають Артемівськ, і вже отримала привітання від диктатора Володимира Путіна.

Лідер росіян пообіцяв всім, хто відзначився під час бойових дій, нагороди, повідомляє ТАСС в Telegram, посилаючись на дані прес-служби Кремля. "Володимир Путін вітає штурмові загони "Вагнер", а також всіх військовослужбовців підрозділів ЗС РФ, які надавали їм необхідну підтримку і прикриття флангів, із завершенням операції зі "звільнення" Артемівська", - повідомили в Кремлі.

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Ситуація в Бахмуті - сьогодні це варто знати

Ватажок ПВК "Вагнер" - путінський "кухар" Євген Пригожин, заявив 20 травня, що його посіпаки нібито повністю "контролюють Бахмут" і перебуватимуть у цьому місті до 25 числа. В українському Міноборони назвали таку заяву неправдивою і додали, що в Бахмуті тривають важкі бойові дії.

Речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий стверджував, що "вагнерівці" фактично були розбиті.

Пізніше командир роти ударних дронів 24 бригади української армії з позивним "Хасан" сказав, що в Бахмуті противник кидає "пачками" своїх людей на відчайдушні дії заради захоплення будиночка чи вулиці.

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