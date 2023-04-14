Для цього він використовує ПТРК Javelin.

Український воїн з позивним "Кузьма" працює з протитанковим ракетним комплексом Javelin і знищує ворожу техніку в Донецької області. Боєць розповів, як саме йому це вдається.

Інтерв'ю із захисником опублікував журналіст Юрій Бутусов. У ролику "Кузьма" повідомив, що зазнав величезного сплеску емоцій, коли вперше знищив танк рашистів. Після цього мотивація підривати техніку окупантів тільки зросла.

"Це був Т-72Б3 2017 року модернізації, він "кошмарив" одну з вугільних шахт, на якій засіли наші хлопці, вони її досі тримають, неподалік від Мар'їнки. Від нього нічого не залишилося. Башта полетіла за посадку, метрів за 70, а від танка, я вперше таке побачив, мабуть він був повний БК, тому що від танка залишилося два впечатаних в землю трака, а корпус просто розлетівся на молекули", — розповів "Кузьма".

Зараз на рахунку воїна 3 танки, 2 БМП і 1 МТЛБ. Ще одна бойова машина піхоти рашистів якимось дивом пережила попадання з Javelin і змогла виїхати. За словами бійця, після кожної знищеної машини він відчуває полегшення, адже це допомагає зберегти життя українських захисників на певній позиції.

Втрати Росії в Україні: актуальна інформація

З моменту повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 181 090 супротивників. Бійці також підірвали близько 24 тисяч одиниць техніки рашистів.

За словами командира батальйону "Сила свободи" підполковника НГУ Михайла Крижанівського, у Бахмуті окупанти протягом 5-6 днів не можуть налагодити зв'язки. А дощі заважають ворогові вести прицільний артилерійський вогонь.

Протягом доби Сили оборони вразили три пункти управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, а також радіолокаційну станцію.

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