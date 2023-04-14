Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири райони зосередження живої сили,озброєння та військової техніки РФ.

Українські військові завдали нових ударів по позиціях російських загарбників. Генштаб у ранковому зведенні підбив підсумки зусиль ЗСУ.

Так, повідомляється, що українська авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

13 квітня було збито ще два ворожих БпЛА типу "Орлан - 10".

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Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також дві станції радіоелектронної боротьби противника.

Втрати РФ в Україні - останні дані

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 180 590 окупантів, з них 540 за 12 квітня, і понад 10 тисяч військової техніки. Водночас самі росіяни, за даними "злитих" документів Пентагону, підтверджують близько 110 тисяч убитими і пораненими.

Напередодні спецпризначенці ССО показали рідкісні кадри знищення ракетами HIMARS позиції автоматизованої станції постановки перешкод Р-330Ж "Житель".

Великих втрат ворог зазнає на Бахмутському напрямку. Російське командування не шкодує своїх солдатів і відправляє їх у справжні "м'ясні" штурми. Кадри наслідків однієї з таких атак показали бійці ЗСУ, що відбивали позиції окупантів.

Війна в Україні - актуальне

Попри високі втрати, російський агресор продовжує спроби наступати на чотирьох оперативних напрямках фронту - Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському. Під Авдіївкою російська армія намагалася атакувати в напрямку Сєверного, одночасно обстрілюючи прилеглі населені пункти. На Мар'їнському напрямку українським захисникам довелося відбивати численні ворожі атаки поблизу самої Мар'їнки.

Як підкреслив Інститут вивчення війни, російська армія більше не здатна проводити кілька наступальних операцій паралельно і зосереджує зусилля на Бахмуті.

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