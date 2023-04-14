Противник не може налагодити стабільний зв'язок між підрозділами вже 5-6 днів.

Ніч у Бахмуті пройшла відносно спокійно через погодні умови. У зв'язку з інтенсивними опадами противник не може нормально керувати артилерією, яку наводить аеророзвідка. БПЛА "Орлан" окупанти не запускали. Однак й українські війська не могли нічого зробити з дощем, розповів в ефірі телемарафону командир батальйону "Сила свободи" підполковник НГУ Михайло Крижанівський.

Водночас окупанти провели ротацію на своїх позиціях і запросили БК. "Найбільш смішна ситуація - це те, що їх змусили сфотографувати свої позиції і перенаправити фото у вищий штаб до рівня батальйона. Імовірно, у них буде хтось з вищих генералів для огляду цих позицій", - поділився військовий.

Також ЗСУ спостерігають укріплення противником фортифікаційних споруд. "Вони підготували першу лінію оборони, другу, готують третю. Йде постійне мінування можливих проходів піхоти. Ворог готується до контрнаступу ЗСУ. Ніхто ж не знає, де цей контрнаступ буде, але противник дуже сильно боїться", - висловився боєць.

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Крижанівський на своїх позиціях у Бахмуті спостеріг всього три підрозділи РФ - "вагнерівці", десантно-штурмова бригада і ще один неідентифікований підрозділ.

"У противника спостерігається така проблема як зв'язок. Відсутність постійного зв'язку. Вони не можуть його налагодити вже протягом 5-6 днів, це йде нам на руку. Тому що управляти трьома підрозділами без стабільного зв'язку - це велика проблема для противника", - пояснив військовий ЗСУ.

Водночас, за словами Крижанівського, російські регулярні війська ведуть більш прицільний артвогонь по українських бійцях. "У цьому все змінилось, це так", - сказав боєць, додавши, що у ЗС РФ є обмеження у артбоєприпасах.

Бої за Бахмут - останні дані

Згідно з новими даними Генштабу, РФ продовжила штурм Бахмута і Мар'їнки, попри численні втрати в особовому складі. Всього на фронті залишаються чотири гарячі ділянки.

Західні аналітики вважають, що у РФ немає сил на масштабніші операції - увесь наступальний потенціал ворог зосередив на "прогризанні" оборони ЗСУ на Донбасі. Однак і тут окупантам доводиться заощаджувати: противнику доводиться маневрувати ресурсами, щоб підтримувати високі темпи хоча б на одній ділянці.

Напередодні Інститут вивчення війни, посилаючись на візуальне підтвердження, наполягав на своїй минулій оцінці, що Бахмут окуповано росіянами на 76,5%.

За словами експерта Олександра Коваленка, перед командуванням окупаційних сил поставлено завдання закрити питання з Бахмутом до Великодня, тобто - до 16 квітня.

На підмогу "вагнерівцям" Путін кинув професійну десантуру, однак і вона опиняється під артилерійським і мінометним вогнем ЗСУ. Найзапекліші бої тривають на вулиці Чайковського, бо саме через неї проходить "дорога життя" ЗСУ.

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