Також вибух зафіксовано у Токмаку біля заводу, який окупанти перетворили на військову базу.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вибухнув склад з боєприпасами російської армії. Про це повідомив голова Запорізької ОВА, посилаючись на інформацію від місцевих жителів.

"Вчора (7 березня – УНІАН) "бавовнило" в Мелітополі – злетів в повітря склад БК у тимчасово окупованому місті та машина, яка привезла боєприпаси", - заявив посадовець.

Крім того, він додав, що минулої ночі вибух зафіксовано в Токмаку неподалік району Ковальсько-штампувального заводу, який окупанти перетворили на свою військову базу.

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Як відомо, Мелітополь перебуває під окупацією росіян з початку повномасштабного вторгнення.

11 березня 2022 року стало відомо, що мера міста Івана Федорова викрали російські загарбники. За кілька днів його звільнили в результаті спецоперації, обмінявши на 9 російських солдатів-строковиків.

На початку лютого 2024 року президент Володимир Зеленський призначив Федорова головою Запорізької ОВА.

"Черешнева столиця" України стала військовим полігоном окупантів

Раніше Федоров заявляв, що Росія перетворила Мелітополь на суцільний полігон для випробування військових технологій.

За його інформацією, там збирають і тестують дрони й іншу ворожу техніку. Навколо міста окупанти облаштували тренувальні військові бази.

"Мелітополь, який до окупації славився як черешнева столиця України, ворог зробив "столицею" окупованої частини Запорізької області, адміністративним та логістичним центром, військовою базою, тепер ще й полігоном", - зазначав Федоров.

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