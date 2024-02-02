Загарбники змушують навіть дітей займатися безпілотниками.

Російські загарбники перетворили тимчасово окупований Мелітополь на суцільний полігон для випробування військових технологій.

Як повідомляє міський голова Іван Федоров, у Мелітополі збирають і тестують дрони й іншу ворожу техніку. Росіяни змушують навіть дітей опановувати безпілотники.

Навколо міста окупанти влаштували тренувальні військові бази. Декілька разів на тиждень містяни чують незрозумілі вибухи та гул.

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"Мелітополь, який до окупації славився як черешнева столиця України, ворог зробив "столицею" окупованої частини Запорізької області, адміністративним та логістичним центром, військовою базою, тепер ще й полігоном", - обурився Федоров.

Останні новини з Мелітополя

15 грудня в Мелітополі партизани влаштували епічну диверсію під самим носом ФСБ Російської Федерації. Члени опору підірвали залізничний потяг, на який росіяни стягували підкріплення з тимчасово окупованого Криму.

Так звані "рятувальники" у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області з вогником відсвяткували"професійне свято". Баня згоріла разом з відвідувачами.

За словами Федорова, російські загарбники на окупованій частині півдня України перетворюють захоплені українські міста на укріплені фортеці. Поблизу Мелітополя ворог будує окопи не тільки з боку Василівки, а й в стороні Криму. Півроку тому це було кілька ліній оборони – зараз суцільні укріплення

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