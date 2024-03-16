Раніше бійці легіону "Свобода Росії" запропонували Кремлю обмін захопленого ними російського СМТ на окуповане українське місто.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував пропозицію бійців легіону "Свобода Росії" обміняти селище міського типу Тьоткіне Курської області РФ на тимчасово окупований український Мелітополь.

Як відомо, днями доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що він із побратимами готові розпочати переговори з Кремлем щодо обміну Тьоткіного на Мелітополь.

"Я чув і бачив такий факт. Що можу сказати? Я б з радістю, як там буде – побачимо. Думаю, що зарано для цього", - сказав Буданов в ефірі телемарафону.

Водночас, за його словами, у російських добровольчіх батальйонів з'являються ознаки суб'єктності.

"Їх зараз кілька, я думаю, що вони діють разом і близькі до об'єднання на принципах загального бачення необхідності трансформації Російської Федерації. ... Ці хлопці довели і показали, що є багато різних шляхів, як повертати своє - не тільки розмовами про те, що хочеться щось змінити, але й діями", - підкреслив керівник ГУР.

Можливий обмін СМТ Тьоткіне на Мелітополь

Днями російські добровольці виступили з несподіваною пропозицією. Так, доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський повідомив, що вони з побратимами готові розпочати переговори з Кремлем щодо обміну звільненого російського СМТ Тьоткіне на окупований український Мелітополь.

Барановський підкреслив, що ідея президента РФ Путіна "не така вже й погана", маючи на увазі його слова щодо причин визвольної операції на території Росії.

Як сказав доброволець, "ми готові розпочати переговори з адміністрацією президента, щоб здійснити цей обмін, це доволі робочий варіант".

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