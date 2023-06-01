Відсутність відповідної реакції з боку Росії на допомогу Україні є головною причиною.

У президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена зростає бажання переступити "червоні лінії" Володимира Путіна зростає. Як повідомляє виданння Washіngton Post, США продовжує озброюювати Україну для боротьби у війні.

Відзначається, що Байден розширює крайні межі терпимості російського лідера, однак ця ризикована стратегія дає позитивну винагороду.

Незважаючи на те, що Москва постійно погрожує Вашингтону не робити наступних кроків у допомозі Києву, адміністрація Байдена і надалі поповнює український арсенал зброї. У тому числі мова іде і про рішення президента США допомогти Україні з отриманням винищувачів F-16 – саме це є для Путіна новою "червоною лінією", котра може звести Штати і РФ в прямому конфлікті.

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Згідно з інформацією офіційних американських осіб, основною причиною рішучості Байдена є відсутність виконання обіцянок Путіна щодо покарання Заходу через його військову допомогу Україні. Блеф російського президента додав лідерам США та Європи впевненість у тому, що вони здатні і надалі озброювати Україну без тяжких наслідків.

"Росія стільки разів знецінювала свої червоні лінії, кажучи, що певні речі є неприйнятними, а потім нічого не робила, коли вони відбувалися. Проблема в тому, що ми не знаємо фактичної червоної лінії. Це в голові однієї людини, і це може змінюватися з дня на день", - заявив експерт з питань Росії у Фонді Карнегі Максим Саморуков.

Однак американські представники переконані, що для Байдена та його радників управління ризиком ескалації залишається одним із найскладніших аспектів війни. Як повідомили чиновники, під час обговорень щодо надання нового озброєння є чотири ключових питання.

"Їм це потрібно? Чи можуть вони цим скористатися? У нас це є? Якою буде відповідь Росії?", - озвучив їх високопоставлений чиновник Держдепу.

Також високопосадовець додав, що відсутність реакції з боку Росії вплинуло на думку держсекретаря Ентоні Блінкена, котрий є ключовою довіреною особою Байдена. Він часто закликає керівні інституції США та союзників більше допомагати Україні.

Допомога Україні від союзників: що відомо з актуального

Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, на яку суму Альянс та союзники допомогли Україні у боротьбі проти окупантів. Сума перевищила 100 мільярдів євро.

Міноборони повідомило, що українській армії скоро надійдуть найсучасніші БМП – шведські CV-90. Відомо, що українські екіпажі вже закінчують навчання на цих БМП.

Наприкінці травня міністр оборони Олексій Резніков повідомив про те, що Австралія є основним донором озброєння Києву поза силами НАТО. Окрім цього він попросив австралійський уряд надати нову конкретну допомогу.

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