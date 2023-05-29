Києву зараз потрібно розширення танкової коаліції.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в перші місяці повномасштабного вторгнення Австралія була найбільшим "донатором" зброї для України серед нечленів НАТО.

На своїй сторінці у Twitter чиновник відзначив, що бронеавтомобілі "Bushmasters були неймовірними в реальних бойових операціях".

Однак Резніков наголосив на тому, що війна ще не завершена і Київ потребує нової допомоги. Зокрема він закликав Австралію приєднатися до танкової коаліції, а також попросив про ще один вид бронетранспортерів.

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"Окрім танків, ми мали б честь отримати австралійські Hawkie. Вони могли виявитися неоціненною для наших військ під час контрнаступу", - сказав Резніков.

Бронетранспортер Hawkie: довідка

Hawkie був розроблений у 2010-му році для Сил оборони Австралії. Його місією було замінити деякі варіанти легкої броньованої патрульної машини Land Rover Perentie. Серед переваг для використання у зоні бойових дії є висока мобільність та хороший захист.

На озброєнні Hawkie має кулемет (12,7 мм) або автоматичний гранатомет (40 мм). Екіпаж броньованої машини складає 4-6 осіб. Швидкість – 130 км/год.

Допомога Австралії: що відомо з актуального

Наприкінці січня Австралія погодила з Францією виробництво 155-мм снарядів для України для протидії російській агресії. Згодом країни домовилися спільно наростити потужності для оснащення Києва боєприпасами.

У середині травня стало відомо, що Австралія оголосила нові санкції проти РФ. Список обмежень торкнувся найбільших компаній.

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