Він вважає, що насправді їх не існує.

Президент Литви Гітанас Науседа закликав країни Заходу перетнути "червоні лінії", щоб надати Україні необхідну військову допомогу.

В інтерв'ю CNN він закликав союзників не втрачати час даремно, бути рішучими і єдиними, а також приймати рішення про допомогу Україні якомога швидше. "Дуже важливо, щоб ми перетинали ці червоні лінії, які знаходяться в нашій свідомості і не існують в дійсності. Можливо, іноді Росія намагається встановити ці червоні лінії замість нас", - сказав президент.

Науседа зазначив, що в ході зустрічі в президентом США Джо Байденом у Варшаві обговорить з ним безпеку Литви і "особливо безпеку східного флангу". Він додав, що країни Балтії піддаються прямим загрозам з боку Росії та Білорусі.

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Візит Байдена до Києва він назвав демонстрацією того, що Україна не буде кинута і сильним сигналом про єдність її союзників. Також Науседа прокоментував заяву Китаю про підготовку "мирної пропозиції" для України - він вважає, що Китай не повинен втручатися у війну.

Візит Байдена до Польщі

Як відомо, на 20-22 лютого був запланований візит президента США до Польщі. У ЗМІ була велика кількість припущень про те, що він може зустрітися там з президентом України Володимиром Зеленським.

Сам Зеленський заявив, що не отримував такого запрошення, а в Білому домі сказали, що європейська поїздка Байдена обмежиться відвідуванням Польщі.

Однак 20 лютого стало відомо, що американський президент прибув до Києва. Він зустрівся із Зеленським і анонсував передачу Україні критично важливого озброєння.

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