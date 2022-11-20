Правоохоронці фіксують розповіді жителів Херсону про затримання і катування їх під час окупації.

В Херсоні виявлено тіло чоловіка із зав'язаними руками та з вогнепальним пораненням голови.

Про це повідомляє у Facebook поліція Херсонської області.

"В Херсоні під час проведення стабілізаційних заходів виявлено тіло чоловіка із зав'язаними руками та з вогнепальним пораненням голови. Особа загиблого та обставини смерті встановлюються", - йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що з Бериславського району надійшло повідомлення, що під зруйнованим мостом місцевий житель виявив тіло односельця. Поліція з’ясовує обставини смерті чоловіка.

В повідомленні сказано, що до правоохоронців звернувся житель Херсона і повідомив, що у період окупації міста до його квартири прийшли російські військові, провели незаконний обшук, забрали мисливську зброю та документи на неї. "Самого заявника окупанти викрали та 5 діб протримали в одній з катівень, після чого відпустили", - повідомляє поліція.

Також повідомляють про ще одного жителя Херсону, який повідомив поліцейським, що рухався на своєму автомобілі по Бериславському шосе у напрямку с. Дар’ївка. "Його зупинили російські військові, відібрали у заявника зброю, після чого відвезли чоловіка у невідоме йому місце, де знущались та катували, вибивали зізнання у причетності до місцевого руху опору", - йдеться в повідомленні.

Злочини окупантів у Херсоні: що відомо

11 листопада українські військові зайшли у Херсон, який був окупований у перші дні повномасштабної війни РФ проти України. У звільнених населених пунктах одразу розпочалися стабілізаційні заходи, працюють сапери.

16 листопада, за повідомленням СБУ, в місті Херсоні була виявлена чергова катівня російських окупантів. катівні правоохоронці виявили предмети, які прямо вказують на ознаки тортур, що застосовувались до утримуваних патріотів.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що у деокупованій Херсонській області вже виявлено 11 місць несвободи, де незаконно утримували цивільних. Зокрема, відомо, що у чотирьох із цих місць людей точно катували. За словами міністра, на Херсонщині наразі виявили 63 тіла закатованих окупантами людей.

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