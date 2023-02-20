Наразі Росія все ще контролює майже 20% України.

У Білому домі впевнені, що Росія скоро перейде до наступу. У зв'язку з цим Штати наполягають на тому, щоб Україна закріпила свої успіхи на полі бою і почала власний контрнаступ.

"Білий дім через багатьох офіційних осіб порадив команді Зеленського готуватися до наступу зараз, оскільки зброя та допомога з Вашингтона та Європи надходять вільно. Все це через побоювання, що підтримка з боку європейських сусідів України може зазнати обмежень", - повідомляє Politico.

Як відомо, РФ все ще контролює майже 20% України, а конфлікт уповільнився до жорстокої війни на виснаження. За словами американських чиновників, президент Росії Володимир Путін не демонструє жодних ознак відхилення від бажання захопити Україну.

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"Згідно з оцінкою американської розвідки, Путін вважає, що, попри невдачі, з якими зіткнулася його армія, Росія все ще має дві вирішальні переваги: ​​живу силу та час. Європейська розвідка також оцінює, що Путін відчуває впевненість, начебто він може дочекатися неминучого припинення опору з боку Заходу", - йдеться у повідомленні.

Контрнаступ ЗСУ

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що Україні для підготовки великого контрнаступу знадобиться ще кілька місяців.

Видання NYT називає найбільш ймовірним напрямком нового контрнаступу українських військових Мелітополь у Запорізькій області.

Водночас військовий оглядач та колишній радник Офісу президента Олексій Арестович прогнозує, що контрнаступ Збройних сил України почнеться раніше, ніж цього очікують.

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