Якщо Україні зможе розколоти російські сили, це суттєво послабить контроль Росії над окупованою частиною Херсонської області.

Найбільш ймовірним напрямком нового контрнаступу Збройних Сил України є Мелітополь у Запорізькій області.

Як пише The New York Times, Україна має обмежені перспективи просування на Донбасі, де Росія має укріплені позиції та створила лінії постачання з 2014 року. Щоб десь просунутися, українським військовим потрібно стримати наступ окупантів та зберегти війська та техніку.

У зв'язку з цим аналітики вважають, що найбільш перспективний напрямок контрнаступу України – на півдні. Там значна частина окупованих територій перебуває в радіусі дії ракет HIMARS, через що загарбники перемістили свої склади боєприпасів, командні центри та інші важливі припаси далі від лінії фронту.

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У таких умовах Мелітополь здається очевидною ціллю для наступу ЗСУ. Крім того, місто розташоване на перетині двох основних автомагістралей і важливої залізничної лінії. Це робить його критичним для постачання військ РФ на півдні.

На думку видання, якщо Україні зможе розколоти російські сили, це суттєво послабить контроль Росії над Херсонською областю. Без постачання зі сходу, російське підкріплення може прибути лише через Крим. Однак це набагато довше, а шлях постачання знаходиться в радіусі дії ракет HIMARS.

Попри це, рухатися вперед ЗСУ буде складно. По всій лінії фронту РФ збудувала оборону, а її найгустіша мережа окопів і протитанкових пасток розташована саме навколо Мелітополя.

"Тому Київ сподівається, що Захід швидко надасть артилерію більшої дальності, яка дозволить його силам знову порушити позиції Росії, як це було, коли ЗСУ відбили частину півдня з Херсоном включно у листопаді 2022 року. Цього разу Україна хоче змусити Росію здогадуватися, де і коли вона може завдати удару", - дійшли висновку в NYT.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося, що чиновники США закликали Україну поки утриматися від початку масштабного наступу і дочекатися поставки нової техніки.

Однак аналітики Інституту вивчення війни впевнені, що ЗСУ відновили контрнаступ під Кремінною і в Запорізькій області.

Генерал США у відставці Бен Ходжес вважає, що Україна звільнить тимчасово окупований Росією з 2014-го року Крим до кінця серпня за умови, що західні партнери продовжать надавати їй допомогу і збережуть санкції проти країни-агресора.

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