Строки початку українського наступу впираються в необхідність дочекатися Західної техніки з навченими екіпажами.

Україні буде потрібно ще кілька місяців, щоб підготуватися до початку великого контрнаступу ЗСУ і визволення окупованих Росією територій. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю "Укрінформу".

Він пояснив, що обіцяні Заходом танки та інша техніка з'являться в Україні не відразу, а через певний час - саме тому, що належить навчити екіпажі.

"Техніка не може зайти [в Україну] просто так. Наші екіпажі - неважливо, артилерійські, танкові, на "Бредлі", на "Мастіфах" або на "Страйкерах", – повинні підготуватися. І не просто як сам по собі екіпаж, але у взаємодії, в складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону", – пояснив міністр.

Відео дня

За словами Резнікова, саме в строки навчання екіпажів і прибуття техніки впирається можливість початку нового масштабного наступу української армії.

"Це вимагає часу. Ми говоримо про кілька місяців, коли ми будемо повноцінно готові. А далі вже за рішенням Генерального штабу будуть відбуватися ті чи інші події", – заявив він.

Поставки західних озброєнь в Україну

Протягом грудня-лютого Україна отримала обіцянки з боку Заходу про постачання великої кількості броньованих бойових машин та інших озброєнь, але головне – бойових танків західного зразка. Прибуття великої кількості техніки з США вже помітили в європейських портах.

Як очікується, перші західні танки прибудуть в Україну вже в березні. Зараз же йде навчання українських екіпажів для цих машин відразу в декількох країнах Європи.

Тим часом Україна досі не отримала деякі види озброєнь, які критично важливі для проведення масштабного наступу. Зокрема Захід відмовляється поставляти далекобійні ракети, які дозволили б порушити російську логістику на глибину в кілька сотень кілометрів.

Вас також можуть зацікавити новини: