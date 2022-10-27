Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів, включно із задіянням ударних БпЛА.

Білорусь продовжує надавати підтримку РФ у війні проти України.

Про це повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи свою територію, повітряний простір та інфраструктуру. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів, включно із задіянням ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, окрім військового аеродрому Забрівка, противник намагається перекинути свої війська на інші аеродроми Білорусі, а також проводить активні заходи на її полігонах.

У ГУР Міноборони зазначають, що на сьогодні Білорусь не має ударного угруповання, оснащеного належним чином для наступу, водночас країна проводить навчання особового складу, з метою відтягнути увагу та сили України зі сходу та півдня.

Війна в Україні: участь Білорусі в російські агресії

24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгненя в Україну. З території Білорусі російські окупаційні війська зайшли до Чернігівської та Київської областей. Також упродовж цих восьми місяців Білорусь надає росіянам свій повітряний простір для здійснення авіаударів по території нашої країни.

7 жовтня стало відомо, що Росія доставила в Білорусь іранські дрони-камікадзе для атак на західні регіони України.

Нагадаємо, вчора ввечері, 26 жовтня, за дві години ворог випустив по території України понад 20 дронів-камікадзе іранського виробництва, 19 з них було знищено українськими захисниками. Уночі 27 жовтня російські окупанти здійснили понад шість атак дронами по території Київської області.

У середині жовтня з'явилися повідомлення, що Росія замовила у Ірану ще понад 2 тис. таких дронів.

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