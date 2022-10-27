Формування наступального угруповання не зафіксовано, проте загроза наступу з боку сусідньої республіки залишається.

Росіяни стягують свої сили на військові аеродроми Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу розповів заступник начальника Головного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Генштаб відстежує усі дії РФ у Білорусі. Ми бачимо, що окрім військового аеродрому Зябрівка, противник намагається перекинути свої війська на інші аеродроми Білорусі, а також проводить активні заходи на її полігонах", - заявив Громов.

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Водночас він зазначив, що на даний час формування наступального угруповання з території сусідньої республіки не відстежується, але загрози є і будуть.

За словами Громова, про системну підготовку до ескалації свідчить діяльність російських та білоруських збройних сил.

"Офіцери збройних сил РФ беруть участь в оцінці готовності військових частин Гроднецької, Брестської та Гомельської областей Білорусі. Військові маневри поєднуються з публічними сигналами влади Білорусі про відсутність намірів нападати на Україну. Але постійні зустрічі військово-політичного керівництва Білорусі з представниками трудових колективів формують образ ворога з необхідністю проведення упереджувальних дій проти України та НАТО", - зазначив Громов.

Він додав, що противник продовжує активно застосовувати з напрямку Білорусі дрони-камікадзе. Цього тижня російські агресори запустили 10 дронів-шахедів з території республіки.

Війна в Україні: участь Білорусі в російські агресії

24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгненя в Україну. З території Білорусі російські окупаційні війська зайшли до Чернігівської та Київської областей. Також упродовж цих восьми місяців Білорусь надає росіянам свій повітряний простір для здійснення авіаударів по території нашої країни.

7 жовтня стало відомо, що Росія доставила в Білорусь іранські дрони-камікадзе для атак на західні регіони України.

Нагадаємо, вчора ввечері, 26 жовтня, за дві години ворог випустив по території України понад 20 дронів-камікадзе іранського виробництва, 19 з них було знищено українськими захисниками. Уночі 27 жовтня російські окупанти здійснили понад шість атак дронами по території Київської області.

У середині жовтня з'явилися повідомлення, що Росія замовила у Ірану ще понад 2 тис. таких дронів.

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