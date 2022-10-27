За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Уночі російські окупанти здійснили понад шість атак дронами-шахедами по території Київської області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Ворог завдав черговий удар по Київщині. Цієї ночі по території області агресор здійснив понад шість атак дронами-шахедами", - написав він.

Нєбитов зауважив, що рятувальники ліквідовують пожежу, яка виникла унаслідок атаки, а правоохоронці фіксують наслідки удару та забезпечують охорону правопорядку в одному з районів.

"За попередніми даними, жертв і потерпілих немає", - зазначив очільник поліції області.

Водночас, додав Нєбитов, в інших районах спрацювали Сили протиповітряної оборони та успішно знищили кілька ворожих дронів.

Вибухи у Київській області 26 жовтня

Раніше сьогодні, 27 жовтня, голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба поінформував, що вночі російські окупанти завдали удару по одній з громад Київської області.

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