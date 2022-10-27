Уночі російські окупанти здійснили понад шість атак дронами-шахедами по території Київської області.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
"Ворог завдав черговий удар по Київщині. Цієї ночі по території області агресор здійснив понад шість атак дронами-шахедами", - написав він.
Нєбитов зауважив, що рятувальники ліквідовують пожежу, яка виникла унаслідок атаки, а правоохоронці фіксують наслідки удару та забезпечують охорону правопорядку в одному з районів.
"За попередніми даними, жертв і потерпілих немає", - зазначив очільник поліції області.
Водночас, додав Нєбитов, в інших районах спрацювали Сили протиповітряної оборони та успішно знищили кілька ворожих дронів.
Вибухи у Київській області 26 жовтня
Раніше сьогодні, 27 жовтня, голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба поінформував, що вночі російські окупанти завдали удару по одній з громад Київської області.