Білоруський диктатор прокоментував питання мобілізації в його країні.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що його країна бере участь в "російській спеціальній воєнній операції", але водночас диктатор відмовився відправляти білоруських солдат в Україну.

Його цитує Белта.

"Починають хапатися за різні приводи: Росія оголосила мобілізацію, отже, в Білорусі завтра оголосять мобілізацію. Ще раз наголошую: нам нема потреби оголошувати мобілізацію. На щастя, війни на території Білорусі немає. Білорусь бере участь в "російській спецоперації", але своїх солдат не відправляє", - сказав Лукашенко.

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Диктатор підкреслив, що він модернізує Збройні сили Білорусі.

"Я вже кілька разів говорив, ще раз підкреслю: нещодавно один мерзотник виступав під титрами "Лукашенко готується до війни". Абсолютно точно. Скільки я служу президентом, стільки я готуюся до війни. І не я придумав: "Якщо хочеш миру, то готуйся до війни". Ми уже вп'яте, напевно, модернізуємо свої збройні сили, пристосовуючи до тієї обстановки, яка складається. І перш за все робимо відповідні висновки з тих воєн та конфліктів, які відбувалися та відбуваються на планеті", - додав Лукашенко.

Загроза нападу з боку Білорусі

Раніше начальник ГУР МОУ Кирило Буданов заявив, що Лукашенко боїться участі Білорусі у розв'язаній Росією війні проти України, і він зробить все, щоб цього не сталося.

За даними української розвідки, в Білорусі планують розмістити 20 тисяч мобілізованих з Росії. Вони повинні поповнити розміщені в Білорусі підрозділи армії РФ до кінця місяця.

На цю мить у Білорусі готуються до прийняття військових ешелонів з Російської Федерації.