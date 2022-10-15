За даними української розвідки, Росія планує розмістити в Білорусі 20 тисяч мобілізованих.

До Білорусі в ніч на 15 жовтня прибули перші ешелони з російськими військовими.

Як повідомляє Міноборони Білорусі, це військові входять до складу регіонального угруповання військ.

Лукашенко повідомив про розгортання спільного угруповання військ Росії та Білорусі на кордоні з Україною 10 жовтня. Диктатор пояснював це "загостренням на західних кордонах Союзної держави".

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Всього, за даними української розвідки, Росія планує розмістити в Білорусі 20 тисяч мобілізованих.

Війна - новини: як Росія використовує Білорусь

З перших днів повномасштабного вторгнення Лукашенко надав Путіну територію країни як військовий полігон. Саме з Білорусі рушили перші танки окупантів на північ України.

Наразі російські військові використовують повітряний простір республіки для завдання ракетних ударів по українських містах. 6 жовтня ЗС РФ відновили цю практику вперше з 28 серпня.

Західні аналітики відзначають, що додаткові сили ЗС РФ в країні необхідні Росії для відволікання угруповання українських сил на північних рубежах.

Відомо, що Білорусь ремонтує для окупантів розбиту військову техніку, служить "хабом" для перекидання техніки для посилення сил окупантів в Україні, а також дозволила розмістити у себе іранські дрони.

Крім того, Білорусь підтримує злочинний режим Путіна на міжнародному дипломатичному рівні. 13 жовтня Білорусь не підтримала голосування за засудження спроби незаконної анексії українських регіонів.

Станом на 13 жовтня українські військові заявляли, що ситуація поблизу північного кордону України контрольована. Водночас для підготовки повторного наступу на Київ з боку Білорусі Росії знадобиться кілька місяців.

Загроза з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року, вважають білоруські аналітики.

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