Окупанти намагаються завербувати працівників Білоруської АЕС.

На тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію російські загарбники, імовірно, збираються завезти ремонтників з Білорусі.

Як повідомляє НАЕК "Енергоатом", росіяни намагаються завербувати для роботи на ЗАЕС півтори сотні білоруських ремонтників.

"Окупанти все ще шукають персонал для функціонування станції, намагаючись хоч якось дати собі раду на ній. Тож є ймовірність, що загарбники привезуть на український атомний об’єкт близько 150 фахівців з ремонту, котрі працювали на Білоруській АЕС", – йдеться у повідомленні.

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У компанії пояснили, що ці працівники очевидно потрібні для того, щоб нашвидкуруч лагодити пошкодження, що виникають внаслідок обстрілів, які самі ж росіяни й влаштовують, а примусити українських атомників до співпраці російським окупантам не вдається.

"Навіть попри те, що у хід ідуть всі методи – від обіцянок "золотих гір" до погроз, залякування та полону – кількості кваліфікованого персоналу на станції катастрофічно бракує", – заявили в "Енергоатомі".

Ситуація на Запорізькій АЕС

Запорізька АЕС з 4 березня 2022 року перебуває під контролем російських окупантів. Також захоплено місто-супутник АЕС – Енергодар. З початку війни ЗАЕС постійно обстрілюють, через що станція регулярно знеструмлена.

Українська розвідка повідомляла, що промисловій зоні АЕС виявлено близько 300 мін, які залишили російські окупанти.

17 січня президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що ЗАЕС внаслідок російської окупації поступово занепадає. Якщо загарбників звідти не прогнати, станція може більше не запрацювати.

На початку грудня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що сподівається до кінця року знайти рішення щодо створення безпекової зони на Запорізькій АЕС. Утім ситуацію досі не розв'язано.

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