Окупанти більше не намагаються увімкнути ЗАЕС до своєї енергосистеми, оскільки розуміють, що це неможливо.

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що ЗАЕС внаслідок російської окупації поступово занепадає. Якщо загарбників звідти не прогнати, станція може більше не запрацювати.

На брифінгу на Південноукраїнській АЕС Котін заявив, що після звільнення цих території енергетики щонайменше два місяці вивчатимуть рівень деградації ЗАЕС.

"Ще три місяці тому я міг би вам сказати так: якщо ми зараз деокупуємо станцію, ми під'єднаємо перші два блоки за тиждень. Сьогодні я можу сказати: ми довго вивчатимемо ситуацію... Якщо це триватиме рік чи два, рашисти не запустять ці блоки ніколи, але вони фактично всю станцію виведуть з ладу. Не виключена така ситуація, що її вже неможливо буде під'єднати", – сказав Котін.

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За даними "Енергоатома" загарбники вже не намагаються увімкнути ЗАЕС до своєї енергосистеми, оскільки розуміють, що це неможливо зробити. За останньою оцінкою росіяни завдали ЗАЕС понад 40 млрд грн збитків.

Ситуація на ЗАЕС

4 березня 2022 року російські загарбники взяли під контроль ЗАЕС та місто-супутник Енергодар. У жовтні президент Російської Федерації Володимир Путін видав "указ" про привласнення Росією Запорізької АЕС. З 28 листопада інтервенти не пускають на територію АЕС працівників станції, які відмовилися підписувати контракти з "Росатомом".

4 сісня 2023 року повідомлялося, що Україна хоче, щоб ООН відправила миротворців на Запорізьку АЕС навіть без домовленості з Росією про створення там зони безпеки.

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