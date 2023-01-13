Йдеться про заповнення посад висококваліфікованих фахівців у сфері атомної енергетики.

Окупанти терміново шукають персонал для роботи на Запорізькій атомній електростанції по оголошеннях в інформресурсах, повідомив у Telegram-каналі міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"Рашисти, які вже 11 місяців перебувають на захопленій ними Запорізькій АЕС, врешті докерувалися і "дорятувалися" до того, що тепер терміново шукають персонал по …оголошенням. Відповідні пропозиції влаштуватися на ЗАЕС "на вигідних умовах" вони масово розповсюджують на своїх інформаційних орко-ресурсах", - написав Орлов.

Він підкреслив, що йдеться про посади висококваліфікованих фахівців у сфері атомної енергетики, а подекуди навіть й ліцензованих фахівців, які вимагають специфічних знань, висококласної підготовки та досвіду, регулярної переатестації, навчання тощо.

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"Скоро будуть брати кого попало з вулиці - просто по оголошеннях. Чи треба коментувати додатково, до чого це може призвести, якщо атомна станція найближчим часом не повернеться під повне керування України, а озброєні російські військові не залишать її територію, прихопивши з собою всіх псевдо-експертів та псевдо-енергетиків, яких понабирають по оголошеннях?" - підкреслив міський голова Енергодара.

Орлов зазначив, що наразі очевидно, що "картинка пропагандистів про велику кількість українських атомників, що уклали контракти з "Росатомом" - як вони стверджували, близько 3000 осіб - не відповідає дійсності, і цифра дуже перебільшена".

"Українські атомники Запорізької АЕС не бажають співпрацювати з окупантами. Попри те, що енергетики добре усвідомлюють складність ситуації й власну відповідальність. Більшість з них і далі б ходили на зміни - навіть не зважаючи на всі існуючі ризики в окупованому місті. Бо розуміють, що атомна станція повинна експлуатуватися. І питання не лише в їх особистій безпеці, а врешті у безпеці більшої частини Європи. Але окупанти зі своєю примусовою й насильницькою кампанією по укладанню договорів з "Росатомом" тільки погіршили і без того напружену ситуацію та загнали себе ж в глухий кут", - наголосив мер Енергодара.

Орлов додав, що енергетики, які вже тривалий час перебувають на ЗАЕС в надскладних умовах як психологічно, так і фізично, але залишаються вірними своїй країні, потребують підтримки.

"Вони дійсно герої, які утримують на власних плечах надважкий тягар. І кожен з нас повинен це усвідомлювати", - написав мер міста.

Окупація Запорізької АЕС

4 березня 2022 року російські загарбники взяли під контроль Запорізьку атомну електростанцію. Також окупанти захопили місто-супутник АЕС Енергодар. З 28 листопада російські окупанти не пускають на територію АЕС працівників станції, які відмовилися підписувати контракти з "Росатомом".

З початку війни ЗАЕС постійно обстрілюють, через що станція регулярно знеструмлюється.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у промисловій зоні АЕС виявлено близько 300 мін, які залишили російські окупанти.

На початку грудня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що сподівається до кінця року знайти рішення щодо створення безпекової зони на Запорізькій АЕС.

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