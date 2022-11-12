На думку експерта, на це вказує те, що Лукашенко активно надає Росії зі складів білоруські танки й боєприпаси.

Скоріш за все армія Білорусі не вступить у війну проти України. Про це повідомив журналіст білоруської служби Радіо Свобода Валерій Калиновський в ефірі інформаційного телемарафону.

"З Білорусі навпаки вивозять і танки, і боєприпаси, Росія це потребує і Лукашенко зі своїх складів віддає їм озброєння. Це свідчить про те, що білоруська армія не готується до втручання в цей конфлікт і, скоріш за все, цього не станеться", - сказав він.

Загроза наступу з Білорусі

Як відомо, з початку повномасштабного вторгенння Мінськ допомагає Росії у війні. Російські війська зайшли на північ України з території Білорусі, а ворожа авіація використуває їх повітряний простір для ракетних ударів.

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За останніми даними Генштабу ЗСУ, у Білорусі триває формування російсько-білоруського угруповання військ.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що росіяни збиратимуть на території Білорусі угруповання до середини зими. На його думку, воно буде у 100% підпорядкуванні Генерального штабу РФ.

У разі повторного наступу окупантів з території Білорусі українські війська розпочнуть масоване вогневе ураження ворога. Збройні сили України закликали військовослужбовців Білорусі не втручатися у бойові дії і в разі наказу про наступ добровільно скласти зброю.

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