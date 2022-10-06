Російська Федерація сьогодні завдала авіаційних ударів з чотирьох літаків Ту-22 М3 по території Україні з повітряного простору Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов розповів під час онлайн-брифінгу.

"Сьогодні зранку чотири літаки Ту-22 М3 стратегічної авіації країни-агресора з повітряного простору Білорусі завдали авіаційний удар по території України. Попереднє застосування авіації з цього напрямку було 28 серпня", - сказав Громов.

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Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня зранку окупанти завдали удару по Хмельниччині. Одна ракета впала поряд з інфраструктурним об'єктом, але руйнувань немає, а інша ракета впала на пустирі.

Внаслідок падіння ракети зафіксовані незначні пошкодження деяких будинків. Загиблих та постраждалих немає.

Білорусь у війні проти України

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Росія використовує Білорусь як плацдарм для авіаударів по території України. Крім того, російські війська ввійшли до зони Чорнобильської АЕС із території Білорусі.

Нещодавно Лукашенко заявив, що в Білорусі не проводитиметься мобілізація чоловіків для участі у війни РФ проти України.

Тим часом у Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомляють, що Лукашенко намагається відновити діалог з західними країнами, оскільки Росію більше не влаштовує пасивна роль Білорусі.

Лукашенко стоїть перед вибором: або входити в конфронтацію з Путіним, або вступити у війну в України силами армії. У ЦПД вважають, що ймовірність останнього сценарію є досить високою.

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