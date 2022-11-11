Зберігається загроза завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів по Україні з території та повітряного простору Білорусі.

На території Республіки Білорусь триває формування російсько-білоруського угруповання військ.

Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з її території та повітряного простору. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 18:00.

"Протягом поточної доби противник завдав 3 ракетних та 9 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони населених пунктів Харківської, Донецької, Вінницької, Херсонської та Миколаївської областей", - йдеться у повідомленні.

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На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

"Республіка Білорусь й надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території Республіки Білорусь. Зберігається загроза завдання противником ракетних, а також авіаційних ударів з території та повітряного простору цієї країни", - наголосили у Генштабі.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли: на Слобожанському напрямку - з артилерії різних типів в районах населених пунктів Анискине, Бологівка, Вільхуватка, Огірцеве та Стрілеча Харківської області; на Куп'янському та Лиманському - з танків та різнокаліберної артилерії в районах Берестового Харківської області та М'ясожарівки, Новоселівського, Невського і Стельмахівки на Луганщині.

На Бахмутському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Андріївки, Бахмута, Бахмутського, Білогорівки, Майорська, Нью-Йорка та Яковлівки Донецької області; на Авдіївському - з танків та всього спектру артилерії в районах Авдіївки, Веселого, Красногорівки, Мар'їнки, Невельського та Первомайського Донецької області.

Крім того, на Новопавлівському та Запорізькому напрямках - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах понад 30 населених пунктів. Серед них - Богоявленка, Велика Новосілка, Водяне, Вугледар і Новопіль на Донеччині та Гуляйполе, Малі Щербаки і Ольгівське Запорізької області.

Загроза наступу з Білорусі

Як відомо, з початку повномасштабного вторгенння Мінськ допомагає Росії у війні. Російські війська зайшли на північ України з території Білорусі, а ворожа авіація використуває їх повітряний простір для ракетних ударів.

Сьогодні в Білорусь прибули чотири вантажні літаки Іл-76 Повітряно-космічних сил Російської Федерації.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що росіяни збиратимуть на території Білорусі угруповання до середини зими. На його думку, воно буде у 100% підпорядкуванні Генерального штабу РФ.

У Генштабі ЗСУ попереджали, що українська армія розпочне масове ураження у разі повторного наступу з території Білорусі.

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